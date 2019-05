Gli studenti del Matteucci elaborano un Project work sulle nuove frontiere professionali

L’imprenditore Pietro Stella, socio di una importante realtà aziendale forlivese, la STC POWER e Graziano Cucchi, Docente di Organizzazione e gestione delle risorse umane presso la Facoltà di Economia- Università Politecnica delle Marche, venerdì 10 maggio hanno incontrato gli alunni della classe V A Rim dell’ITE Matteucci per concludere un Project work sulle nuove frontiere professionali. Il percorso didattico esperienziale, dalla durata di 10 ore, ha preparato gli studenti ai profondi cambiamenti e alle nuove dinamiche del mondo del lavoro.

Consapevoli della rapida evoluzione delle strutture economiche e sociali, il mondo della scuola e quello dell’imprenditoria si sono posti un obiettivo: preparare gli studenti a profili lavorativi innovativi, attraverso una collaborazione reciproca. Questa sinergia è stata l’obiettivo primario dell’intero percorso volto all’acquisizione della flessibilità e delle competenze trasversali richieste dalle imprese.

L’imprenditore Pietro Stella, in particolare, ha mostrato sensibilità ed attenzione nel collaborare col nostro Istituto, mettendo a disposizione degli alunni una consolidata esperienza e alte competenze professionali.

La sua impresa, che realizza impianti di cogestione a basso impatto ambientale, occupa una posizione di primo piano nel mercato nazionale e internazionale, tanto che dal 2016 STC POWER fa parte della multinazionale indiana Sterling & Wilson.

“Abbiamo parlato di cambiamento, futuro, tecnologia, relazione e comunicazione digitale, di ruoli e percorsi professionali. Alla fine abbiamo presentato i nostri curricula strutturati secondo le indicazioni del Professor Cucchi all’imprenditore Stella e all’ Ufficio Risorse Umane di STC che hanno premiato i due C. V. più creativi ed innovativi.

“Ho un unico rimpianto: non essere stato selezionato tra i vincitori” spiega Andrea Minardi uno degli studenti più entusiasti e motivati. Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle docenti Rita Fabbri, Referente per l’area professionalizzante dell’Istituto, e Luciana Pesci, docente di Economia aziendale e Geopolitica della classe. La disponibilità dell’impresa a mettersi in gioco insieme agli studenti per sfidare i cambiamenti tecnologici è stata fondamentale per aiutare gli allievi ad vivere il cambiamento e la complessità come un’opportunità ed una sfida per il futuro.