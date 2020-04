Gradita visita alla casa di riposo: "Massimo sforzo per ridurre l'impatto del virus"

La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani e gli Assistenti Civici di Forlì visitano la Casa di Riposo Pietro Zangheri per porgere gli auguri di una serena Santa Pasqua e donare due tablet e Dpi.

La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, rappresentati dal Presidente, Primo Maresciallo (ris.) Roberto Toscano ed il Primo Luogotenente (ris.) Raffaele ACRI, componente del direttivo, unitamente agli Assistenti Civici-Forlì parimenti rappresentati dal Signor Roberto Toscano quale Vice Presidente, , hanno visitato la Casa di Riposo Pietro Zangheri, per uno scambio di voti augurali per la Santa Pasqua. I componenti della Sezione e degli Assistenti Civici sono stati accolti all’esterno della struttura indossando i dispositivi di protezione, dalla Presidente Wilma Vernocchi e dalla Direttrice Annalisa Valgimigli.

"Il contesto particolate dettato dal contingente stato di emergenza ha consigliato di ridurre purtroppo all’essenziale i tempi dell’incontro, ciononostante dopo lo scambio di auguri per una Pasqua lontana dagli affetti, i rappresentanti dei gruppi associativi hanno consegnato in dono ai dirigenti dell’Istituto due dispositivi elettronici tablet che potranno agevolare lo scambio di auguri ancorchè virtuale tra le famiglie e gli ospiti della struttura tramite videochiamate".

Nell’occasione l’U.N.S.I. ha anche offerto una dotazione di dispositivi di protezione individuale per integrare l’equipaggiamento degli operatori, assistenti ed ospiti che vivono e lavorano nella struttura.

L’incontro si concluso con il condiviso auspicio che il tragico periodo che ha visto la pandemia di covid 19 rinfocolare anche la casa di riposo, contagiando decine di ospiti laddove purtroppo qualcuno non è riuscito a superare la crisi, possa passare rapidamente.

L’Istituto, ha affermato la Presidente Wilma Vernocchi, "sta esprimendo in questo periodo il massimo sforzo ed impegno per ridurre al minimo l’impatto dell’infezione sugli ospiti, sotto la supervisione della ASL competente, avendo anche l’esigenza di consentire una compatibile mobilità degli anziani, la quale per molti casi è necessaria per il sostentamento psicofisico al pari delle prescrizioni mediche e delle cure".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.