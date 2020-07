Forlì baricentro delle celebrazioni dei 700 anni di Dante: tandem Uffizi-Fondazione per la grande mostra

La prossima mostra che si terrà nel 2021 al San Domenico godrà dei grandi riflettori nazionali. Forlì, infatti, saprà far valere la propria posizione baricentrica tra la città natale del Sommo Poeta, Firenze, e Ravenna, la città dove si trova la sua tomba, per allestire una grande mostra su cui cresce l'attesa a Firenze, nel 700 anniversario della morte di Dante Alighieri. Giovedì nel capoluogo toscano si terrà la presentazione della futura mostra forlivese, che già riceve il plauso del irettore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

Scrive Schmidt: "Per celebrare Dante Alighieri nei settecento anni dalla morte del Sommo poeta, il prossimo anno, stiamo organizzando una grande mostra a lui dedicata. Sarà a Forlì, luogo fortemente simbolico, perché in quelle terre l'autore della Commedia trascorse alcuni anni del suo esilio. Forlì inoltre si colloca lungo l'itinerario tra Firenze, sua città natale, e Ravenna, dove è sepolto: dunque, eleggendola a sede della mostra vogliamo onorare tutte le tappe della biografia di Dante, simbolicamente abbracciando il territorio tosco-romagnolo. Per questa straordinaria iniziativa le Gallerie degli Uffizi metteranno a disposizione, oltre agli storici dell'arte, alcune delle loro opere legate a Dante e ai suoi tempi. Ma non solo, ci saranno prestiti da tutto il mondo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì, a Firenze, il progetto verrà annunciato insieme al partner delle Gallerie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì. La presentazione sarà curata dal presidente della Fondazione Roberto Pinza e da Eike Schmidt, alla presenza anche del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dei sindaci di Firenze e di Forlì, Dario Nardella e Gian Luca Zattini, insieme al sindaco di Poppi, Luca Toni, e a quello di San Godenzo, Emanuele Piani. È quanto spiega il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. L'evento, in programma alle 10,30 del 9 luglio alla Biblioteca Magliabechiana degli Uffizi, sarà trasmesso anche in diretta Facebook dal profilo delle Gallerie.