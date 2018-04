Attilia e Tonino festeggiano i 60 anni di matrimonio: "Ancora si sorridono guardandosi negli occhi"

Mercoledì a Modigliana Attilia Farolfi e Tonino Fabbri (detto Antonio), rispettivamente di 83 e 86 anni, festeggia 60 anni di vita assieme. Si sono sposati nel lontano 1958 a Marradi. Le figlie, i nipoti i pronipoti ed un centinaio di amici e parenti si riuniranno per dare vita ad una grande festa in onore di una coppia che dal 1958 ha detto "Sì" e continua nella gioia a dirlo ogni giorno. "La festa - affermano i familiari - è per ringraziare due persone che ancora si sorridono guardandosi negli occhi".