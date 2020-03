"Grazie a quelli che": scende in campo anche la musica per l'ospedale

I "Klinker" lanciano una raccolta fondi per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, impegnato quotidianamente a fronteggiare l'emergenza coronavirus. La campagna aperta sulla piattaforma Gofundme si chiama "Grazie a quelli che", titolo sul singolo pubblicato sul canale YouTube, con l'obiettivo raggiungere la somma di 5mila euro. "Mai come oggi un piccolo gesto di ciascuno di noi può fare la differenza - viene evidenziato -. Per trasmettere una nostra idea abbiamo bisogno della musica. Con questa canzone vogliamo ringraziare e sostenere tutti i medici, dottori e infermieri che stanno lottando per tutti noi".

"Una canzone non può fare molto in questo momento - viene rimarcato -. Per questo abbiamo deciso di attivare un raccolta fondi su Gofundme per l'ospedale di Forlì con l'obiettivo di raggiungere 5mila euro. "Grazie a quelli che..." è la nostra campagna per aiutare tutti coloro che stanno lottando contro il virus, per ringraziarli e sostenerli concretamente per ciò che stanno facendo. Un piccolo gesto di ciascuno di noi può veramente fare la differenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.