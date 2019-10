Un giro d'Italia del gusto: in Piazza Cavour si accendono le griglie, è il weekend degli amanti del barbecue

Per gli amanti del barbecue un nuovo appuntamento con il gusto da non perdere e che saprà deliziare tutti i sensi. E' infatti tempo di grigliate in Piazza Cavour. Si annuncia un altro weekend "succulento" in centro storico. Per tre giorni le migliori macellerie si danno appuntamento in quel che viene considerato l'angolo dell'enogastronomia della città per "Griglie in Festa", l'appuntamento organizzato da Estragon Club di Bologna in collaborazione con Feel Forlì che valorizzerà le eccellenze italiane e straniere delle carni pregiate.

Venerdì le griglie si accenderanno dalle 19, mentre sabato dalle 18. Domenica invece ci sarà l'occasione anche di pranzare in compagnia, dalle 12 alle 15, oltre all'evento serale dalle 18 in poi. Il tutto sarà accompagnato da vini del territorio, birre artigianali ed colonna sonora con le selezioni musicali a cura dell'Estragon. Ci sarà la possibilità di conoscere ad esempio la stigghiola, un piatto tipico della tradizione "povera" di Palermo. Solitamente è preparata dal venditore stesso che in Sicilia viene chiamato "stigghiularu". Si tratta in pratica di una budellina di agnello o capretto avvolta intorno ad un cipollotto (la scalogna in palermitano o cosentino). Per l'occasione lo "stigghiolaro" Giuseppe e "Quelli di Palermo Street Food" porteranno anche il panino con la milza, arancine e una selezione di dolci palermitani preparati al momento (cannoli, cassate e tanto altro).

Dalla Campania arriverà la mozzarella di bufala campana Dop, che sarà arrostita alla brace da Lino Perna, "ambasciatore" in tutta Italia dei prodotti derivati dalla bufala. A "Griglie in festa" sarà ospite anche l'angus irlandese, carne di manzo quotata come tra le migliori del mondo, essendo considerata una carne “da erba” e quindi fonte preziosa di ferro, zinco, vitamina B e di altri grassi acidi essenziali. Risulta essere meno grassa, rispetto alle altre carni e meno calorica e più ricca di acidi grassi Omega-3 e Omega-6, di CLA, vitamina E, A e carotenoidi. Tra le novità l'hot dog bolognese, un morbido panino al latte con la salsiccia cotta sulla brace della storica macelleria Comellini di Anzola Dell'Emilia, ricoperto di cremoso Friggione. Gli arrosticini rappresenteranno l'Abruzzo e non mancheranno le specialità argentine (filetto, roast beef, bife de chorizo e asado). Non mancheranno gli hamburger di chianina.

Per accontentare chi non ama la carne, ci sarà anche uno stand dedicato esclusivamente al buon pesce fresco, fatto rigorosamente sulla brace. Ci penseranno i pugliesi di "Marì_nando" che per l'occasione porteranno un menu golosissimo: puccia col polpo, gamberoni e seppie alla griglia. Si potrà scegliere anche di gustare tonni freschi cucinati rigorosamente alla griglia. Oltre alla tagliata, l'offerta prevede panini con sarde in saor, spiedini di calamari e tanto altro ancora. L'evento inoltre è "Dog friendly", con gli amici a quattro zampe che potranno essere portati al guinzaglio.