Il barbecue nel cuore del centro storico con le miglior carni d'Italia: weekend con "Griglie in Festa"

Non si ferma l'autunno gustoso del centro storico di Forlì. Dalla carovana anni 60-70-80 del cibo di strada di "Truck & Roll" che ha animato Piazza Saffi lo scorso fine settimana, si passa al barbecue nel bel mezzo di Piazza Cavour, nucleo delle delizie del cuore della città. Da venerdì a domenica è in programma "Griglie in Festa", l'evento che valorizza le eccellenze italiane e straniere delle carni pregiate. Ci saranno otto stand che prepareranno carni prelibate cotte rigorosamante sulla brace. E le macellerie della città mercuriale si sfideranno con le più importanti esperienze italiane. Un festival del gusto per gli amanti del barbecue che delizierà tutti i sensi.

Non mancherà la regina delle carni bovine, la chianina. Grazie al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, che promuove e difende questa carne incredibile, ci sarà la possibilità di provare un gustosissimo hamburgher di chianina. Sempre dalla Toscana la "Macelleria Ciani" cuocerà fiorentina e tagliata di scottona. Da Martina Franca arriverà invece la macelleria "Salumi Martina", che presenterà le mitiche bombette. A prepararle e a spiegare la loro storia, a Forlì ci saranno" Quelli della Bombetta", veri e propri ambasciatori in tutta Italia di questo prodotto golosissimo.

Non mancherà la Campania, con la mozzarella di bufala Dop di primissima qualità, che sarà arrostita sulla brace, e la bistecca di bufalo, cotte da Lino Perna, "ambasciatore" in tutta Italia dei prodotti derivati dal bovino. L'Abruzzo si distinguerà con gli arrosticini, che saranno cotti da una storica azienda di carni abruzzese, "La Tradizione D'Abruzzo", che sta per compiere 100 anni di attività. Si potrà gustare anche la carne argentina (angus, roast beef, filetto, bife ed chorizio ed asado), che sarà rigorosamente cucinata alla brace su tipiche griglie argentine.

Ad accompagnare "Griglie on Festa" ovviamente anche i vini del territorio e birre artigianali. E per accontentare chi non ama la carne, ci sarà anche uno stand dedicato esclusivamente al buon pesce fresco, anche questo cotto rigoramente sulla brace. Ci penseranno i pugliesi di "Marì_nando", che per l'occasione porteranno un menu golosissimo: puccia col polpo, gamberoni e seppie alla griglia. "Griglie in Festa" è inoltre dog friendly. Si potrà partecipare all'evento con gli amici a quattro zampe al guinzaglio. Non resta che sedersi a tavola: appuntamento venerdì e sabato dalle 18.30 alle 23 e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23.