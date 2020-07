Guardia di Finanza, il comandante regionale in visita al comando di Forlì

Il comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, il generale di divisione Giuseppe Gerli, ha visitato il comando provinciale di Forlì-Cesena in Piazza Dante, dove ha anche incontrato i militari in forza al comando, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed alla Compagnia di Forlì. Nel corso della visita, il comandante provinciale, Col.t. Issmi Ugo Poggi, ha illustrato quelle che saranno le linee di indirizzo nell’attività di polizia economico-finanziaria, per il secondo semestre dell'anno, in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità alle linee di indirizzo politico, delineate nel Documento di Economia e Finanza 2020.

