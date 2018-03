Guardia di Finanza, visita a Forlì del comandante regionale Gerli

Il comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha visitato il comando provinciale di Forlì-Cesena, dove ha incontrato e salutato i militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed alla Compagnia di Forlì. Gerli ha salutato al comando provinciale, il prefetto di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco de Marinis, il procuratore della Repubblica facente funzioni Filippo Santangelo, il questore Loretta Bignardi, e il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca Politi. Successivamente, l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, colonnello t.ISSMI Ugo Poggi, si è recato in visita al dipendente Gruppo di Cesena e alla Tenenza di Cesenatico ove ha incontrato e salutato i militari in forza a detti Reparti. Gerli si è arruolato nel Corpo nel 1980 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando in diverse sedi di servizio, tra cui Roma, Novara, Milano, Torino e, da ultimo, Trieste, ove ha svolto l’incarico di comandante regionale del Friuli Venezia Giulia.