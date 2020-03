C'è chi specula sul coronavirus, mascherine vendute con un rincaro dell'800%: denunciato commerciante

Vendeva mascherine protettive a costi di gran lunga superiori a quelli di mercato. Un rincaro stimato dal 400 all'800%. Il titolare di un'attività commerciale di Forlì è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza della Compagnia mercuriale con l'accusa di "manovre speculative su merci", sequestrando inoltre oltre 2200 prodotti (mascherine e guanti in lattice). L'attività investigativa delle Fiamme Gialle è iniziata a seguito di una segnalazione giunta al 117.

Dalle verifiche effettuate dai baschi verdi è emerso che il venditore aveva messo in commercio mascherine protettive (modello FFP2), ed altri beni (da utilizzarsi in questo particolare momento emergenziale) a prezzi decisamente più alti di quelli di mercato. Esaminata sul posto la documentazione contabile fornita dalla società stessa, i finanzieri hanno riscontrato che, tra il prezzo di acquisto del materiale e quello di vendita finale, veniva applicato un ricarico elevatissimo, con percentuali variabili dal 400 all’800%.

Emblematica la vendita delle mascherine, che a fronte di un costo di approvvigionamento pari a 1,50 euro, venivano vendute al pubblico a 14 euro. L’attività si è conclusa col sequestro della merce e la denuncia del titolare dell’attività economica. "Le attività di controllo - informano dall'ente di Piazza Dante - continueranno senza soluzione di continuità in tutta la provincia per contrastare possibili speculazioni in danno ai cittadini o insidie alla loro sicurezza qualora fossero posti in vendita beni non conformi alle norme. In tal senso, la Guardia di Finanza di Forlì rinnova il proprio impegno nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, intensificando, nel contempo, il proprio impegno nel controllo economico del territorio, secondo le proprie specifiche competenze istituzionali".