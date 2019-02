Guardia di Finanza, nuovo assetto dei reparti: "Presenza capillare in tutto il territorio"

Dall’inizio di quest’anno è in vigore la riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria. La revisione fa seguito a quella che, a partire dal 2018, ha interessato i Reparti Speciali del Corpo rendendoli più snelli ed operativi. Tante le novità introdotte con la nuova riforma, tra cui la soppressione delle Brigate, trasformate a livello di Tenenza e comandate ora da Luogotenenti in possesso di elevata esperienza di servizio o da giovani Tenenti che hanno frequentato i corsi all’Accademia; l’istituzione di nuovi Gruppi territoriali, uno almeno per ogni provincia.

Nella provincia di Forlì-Cesena è stato istituito il Gruppo Cesena, retto da un Ufficiale superiore con maturata esperienza, il quale, alle dipendenze del comando provinciale alla sede di Forlì, avrà il nuovo compito di coordinare ed indirizzare l’attività operativa di tutti i reparti territoriali presenti nella provincia, quali la neo costituita Compagnia Cesena, che sarà comandata da un capitano con alle dipendenze un tenente; la Compagnia Forlì, anch’essa diretta da un Capitano coadiuvato da un tenente e la tenenza di Cesenatico, retta da un Luogotenente con cariche speciali.

Dal Comando Provinciale, poi, dipende il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Forlì, con competenza specialistica in tutta la provincia per l’esecuzione degli obiettivi strategici demandati alla Guardia di Finanza. Il nuovo assetto permetterà una presenza capillare del Corpo in tutto il territorio così da essere più vicini ai cittadini e fronteggiare al meglio i crimini economico-finanziari che inquinano l’economia legale.