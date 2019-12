Festività di Natale e possibile picco influenzale: la Guardia Medica raddoppia gli ambulatori

In occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, ed in considerazione del previsto picco influenzale, il Servizio di Continuità Assistenziale (meglio noto come Guardia Medica) di Forlì verrà potenziato con l’apertura di un secondo ambulatorio dalle 8 alle 20, all'ospedale Morgagni-Pierantoni (via Forlanini). Nel mese di dicembre le giornate previste sono quelle del 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 31, a gennaio quelle dell'1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 e 26, mentre a febbraio l'1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 29.

Il Servizio di continuità assistenziale (guardia medica), è rivolto a tutta la popolazione, adulti e bambini, ed assicura interventi medici domiciliari nei casi di urgenze notturne, festive e prefestive. È attivo dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato (o giorno prefestivo) alle ore 8 del lunedì (o giorno successivo al festivo). Il servizio è gratuito per i residenti e i domiciliati sanitari con scelta del medico in Emilia-Romagna. Il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) è contattabile per gli abitanti di tutti i comuni del comprensorio forlivese, componendo il numero unico gratuito 800 533118 (sia da telefono fisso che da cellulare). Il numero telefonico è gestito da un sistema informatizzato, in modo da garantire sempre al cittadino una risposta da parte di un medico.

Potenziamento della Guardia Medica

Dicembre

sabato 21 e domenica 22

martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26

sabato 28 e domenica 29

martedì 31

Gennaio

mercoledì 1

sabato 4, domenica 5, lunedì 6

sabato 11 e domenica 12

sabato 18 e domenica 19

sabato 25 e domenica 26

Febbraio

sabato 1 e domenica 2

sabato 8 e domenica 9

sabato 15 e domenica 16

sabato 22 e domenica 23

sabato 29