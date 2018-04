Guardie giurate, l'Ugl dal Prefetto: "I servizi di controllo siano svolti sempre in coppia"

Il segretario generale Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, ha incontrato mercoledì il prefetto di Forlì , Fulvio Rocco de Marinis, e il vice questore vicario della Questura di Forlì-Cesena, Giuseppe Simonelli, per discutere l’istanza portata avanti dal sindacato di modificare il cosiddetto decreto Maroni che regola le funzioni del comparto delle guardie giurate nei servizi di allarme e di trasporto contanti fino a 100mila euro. “I servizi di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili, ed i servizi di allarme, così come di trasporto valori con somme inferiori ai 100mila euro, a nostro parere dovrebbero essere sempre svolti da non meno di due guardie giurate armate. Per fronteggiare al meglio agguati, aggressioni e intimidazioni. Mentre adesso, secondo gli standard di legge, basta un solo uomo per un intervento su allarme e ronda ispettiva”, ha ricordato il segretario Filippo Lo Giudice.

Su questa tematica prefetto e vice questore vicario hanno ricordato il prevalere della legge nazionale ed anche il fatto che i regolamenti di servizio sull'utilizzo delle guardie giurate vengono elaborati dagli stessi Istituti di vigilanza privata e poi ratificati dall'autorità.La deroga, come è accaduto ad Avellino, viene concessa in casi di acclarata criticità nell'ordine pubblico e in casi di elevata pericolosità del territorio dove vengono svolti i servizi delle guardie giurate. Da parte sua il segretario generale Ugl Lo Giudice ha ribadito che "anche in ambito parlamentare verrà posto il problema e che il sindacato ha comunque il compito di tutelare in primis la sicurezza dei lavoratori che in questo comparto si sentono sempre più spesso nel mirino della micro e macrocriminalità". L'incontro s'è concluso con la rassicurazione del prefetto di Forlì Fulvio Rocco de Marinis che i contenuti dell'incontro verranno trasmessi al ministero dell'Interno all'interno di una lettera ufficiale, affinché venga informato della richiesta dell'Ugl.