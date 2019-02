Guardie giurate, Lo Giudice (Ugl) dopo i falliti assalti: "Si tuteli maggiormente la categoria "

Dopo le rapine delle ultime settimane e il fallito assalto al bancomat di Villafranca, il segretario regionale del sindacato Ugl Sicurezza Civile dell’Emilia-Romagna e capo dell’Utl dell’Ugl di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, Filippo Lo Giudice, chiede "una maggiore tutela per la categoria" delle guardie giurate. "Gli Istituti di vigilanza devono affrontare il problema delle condizioni di lavoro delle guardie giurate e della sicurezza dei portavalori con spirito nuovo - esordisce Lo Giudice -. In sintesi, dobbiamo mettere mano al cosiddetto decreto Maroni che permette alle aziende di mandare anche soltanto una guardia giurata in pattuglia o in servizio di ronda, a differenza delle forze dell’ordine che svolgono in servizio in coppia, per garantirsi un’adeguata difesa. E dobbiamo rendere prassi l'invio di almeno tre guardie giurate nei servizi di portavalori. Una misura che riteniamo minima se si pensa che alcune aziende, per risparmiare sui costi, inviano soltanto una guardia giurata o al massimo due nel furgone per il trasporto contanti, rendendo più facile la vita alla criminalità".

Conclude il segretario regionale del sindacato Ugl Sicurezza Civile dell’Emilia-Romagna: "Per raggiungere questo obiettivo abbiamo chiesto al Prefetto di Forlì di convocare un tavolo straordinario per trattare il problema e in quella sede formalizzeremo la nostra proposta. Considerati i tanti episodi di violenza contro le guardie giurate - ha proseguito il segretario - che si sono registrati anche in Romagna e l’escalation di criminalità che è sotto gli occhi di tutti, chiederemo agli Istituti di vigilanza di elevare le misure a tutela dei lavoratori del settore senza che sulla loro pelle si faccia risparmio di cassa".