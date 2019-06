Un ombra nel buio: non era un ladro, ma un guardone che spiava una donna mentre si spogliava

Pensavano di aver a che fare con un ladro. E' invece era un uomo che stava spiando una donna mentre si stava svestendo nella sua camera da letto. E' quanto accaduto nella nottata tra domenica e lunedì in zona Spazzoli. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, diretti dal dirigente Stefano Santandrea, sono intervenuti dopo la richiesta di una residente che aveva riferito di avere sorpreso un uomo nell’area condominiale, sospettando potesse essersi introdotto per commettere un furto.

Quando la Polizia è sopraggiunta dell’uomo non vi era più traccia, in quanto era stato cacciato dal fidanzato della figlia della persona che aveva richiesto l’intervento. Sul punto, il fidanzato, e la sua ragazza, hanno raccontato che mentre si trovavano nella camera da letto, proprio mentre lei si stava spogliando, si è accorta che c’era una persona che la stava osservando nell’oscurità, approffittando del fatto che a causa del caldo degli ultimi giorni la finestra era aperta e le tende non erano tirate.

Presa dallo spavento per questa improvvisa apparizione, la ragazza ha gridato ed il suo fidanzato è subito intervenuto recandosi in giardino cogliendo l’uomo ancora all’interno. Costui aveva una bottiglia di vino in mano e ha cercato di giustificarsi dicendo che avendo notato il cancello aperto ed aveva pensato di introdursi all’interno per cercare un posto più “riservato” per bere il vino. Questa circostanza che la persona avesse in mano una bottiglia di vino ha indotto i poliziotti a identificare un giovane che ancora era nei pressi.

Immediatamente controllato, non aveva alcunché di sospetto al seguito che potesse fare intendere o confermare la sua intenzione di commettere furti. Nelle mani, solo la bottiglia di vino, ormai a metà. Le vittime di questa particolare intrusione nella loro sfera privata dovranno ora valutare se sporgere querela per violazione di domicilio.