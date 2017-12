Guasti al server generale dell’operatore telefonico: attivato un numero verde per Alea Ambiente

Alea Ambiente è temporaneamente disponibile al numero verde 800.600.300 a causa di problemi tecnici dell’operatore telefonico gestore del numero verde della nuova società. Alea Ambiente si è attivata immediatamente per trovare una soluzione alternativa e garantire così il servizio di chiamata diretto.Infatti, per problemi tecnici interni al server generale, l’operatore della compagnia telefonica nazionale, che gestisce anche il numero verde di Alea Ambiente, ha sospeso temporaneamente il servizio.

Fino alla soluzione della problematicità, chi volesse contattare la nuova società di gestione dei rifiuti può comunque chiamare al numero sostitutivo 800.600.300 a partire dal 2 gennaio, con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. Per comunicare con Alea Ambiente è possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it; oppure rivolgendosi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it .