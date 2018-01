Guida in stato di ebbrezza, quattro forlivesi 'pizzicati' dalla Polizia Stradale di Rocca

Continuano senza sosta i controlli della Polizia Stradale di Rocca San Casciano contro chi si mette al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Il risultato finale è di quattro persone (sulle 37 controllate in totale) trovate ebbre alla guida: i controlli sono stati effettuati a Forlì. La prima a dire arrivederci alla patente è stata una forlivese di 22 anni su una Fiat 500: aveva 0.80 di alcolemia ed era anche senza cintura di sicurezza. Per lei ritiro della patente, 613 euro di multa e 15 punti in meno sul documento di guida.

E’ toccato successivamente ad un forlivese di 40 anni essere trovato ebbro al volante: in questo caso, a bordo della propria Golf, aveva un tasso di 0.59 g/l. Per lui ritiro della patente, -10 punti e 532 euro di multa. Stessa sorte per un 33enne di Forlì a bordo di un’Audi A3. Niente ritiro della patente, infine, per un neopatentato di 20 anni di Forlì: aveva 0.39 g/l di alcol. Per lui 164 euro di sanzione e dieci punti decurtati. I neopatentati, infatti, nei primi tre anni devono avere un tasso pari a zero.