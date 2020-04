Guida all'uso delle mascherine facciali, tutte le accortezze: come vanno indossate e tolte

Sono in arrivo nelle buchette dei forlivesi le mascherine consegnate ai Comuni dalla Regione Emilia Romagna. Si tratta, viene evidenziato, "nè di un dispositivo medico nè di un Dispositivo di Protezione Individuale. E' una precauzione ulteriore per chi per vari motivi si trova a non riuscire a rispettare la distanza dalle altre persone, in particolare di protezione verso gli altri". Viene ricordato che le mascherine "non devono essere scambiate tra le persone: ognuno deve avere la sua".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, "dopo l'utilizzo per alcune ore possono essere riposte in luogo asciutto e pulito. Devono rimanere nel contesto domestico-familiare e non utilizzabili come dispositivi nei luoghi di lavoro".

Modalità di vestizione

Togliere ogni monile e oggetto personale Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica Controllare l'integrità dei dispositivi; non vanno utilizzati dispositivi non integri Indossare la mascherina

Modalità di svestizione

Evitare qualsiasi contatto tra la mascherina potenzialmente contaminata e viso, mucose o cute Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore o dagli elastici Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone Le mascherine vanno smaltite nei rifiuti indifferenziati