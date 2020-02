Guida sotto l'effetto di alcol o droga, sette pattuglie al lavoro: tre denunce

Altri controlli straordinari del territorio a Forlimpopoli. A disporli il questore Lucio Aprile, che ha visto impegnati Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale. Le sette pattuglie impiegate hanno complessivamente identificato 106 persone, 26 delle quali di nazionalità straniera. 97 i veicoli controllati, contestate tre violazioni al codice della strada con provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli e ritiro dei documenti di guida. Denunciati tre conducenti responsabili di infrazioni al codice della strada penalmente rilevanti, in un caso per guida in stato di ebbrezza alcolica, negli altri due per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La guida in stato di ebbrezza riguarda una forlivese 46enne che al controllo della pattuglia della Polizia Stradale è risultata positiva alla prova dell’alcoltest, con un valore triplo rispetto al limite consentito. Le guide sotto l’effetto di stupefacenti riguardano invece un 32enne ed un 40enne, residenti a Forlì, risultati positivi alle analisi tossicologiche, effettuate nel presidio sanitario forlivese.

Nell’ambito dei servizi, è stata posta attenzione anche agli esercizi pubblici ricettivi, con particolare riferimento a quelli situati in zone segnalate per frequentazioni sospette, con l’identificazione degli avventori e la verifica delle autorizzazioni amministrative di due bar cittadini. I controlli sono stati estesi anche all’area esterna ed interna della Stazione Ferroviaria, dove la Polfer ha identificato numerose persone in transito.

Foto di repertorio