A zigzag sulla Cervese, era ubriaca fradicia: denunciata una 56enne

Dopo aver alzato troppo il gomito si è messa comunque al volante della sua auto, percorrendo a zigzag la Cervese. Un'automobilista romena di 56 anni, da tempo residente in Italia, è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. L'episodio è avvenuto alcune sere fa, intorno alle 22.40. I vigili sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un utente della strada circa la presenza di una vettura che procedeva con andatura incerta lungo la "via del mare".

La pattuglia più vicina, che in quel momento stava operando in via Bertini, ha intercettato il mezzo nella vicina via Gordini. La conducente sottoposta ad accertamenti, ha mostrato immediatamente sintomi legati all’abuso di sostanze alcoliche. Al controllo strumentale il tasso alcolemico è risultato pari a 1,70 grammi per litro, oltre 3 volte il limite consentito di 0,50 grammi per litro.

Le sanzioni previste prevedono l’arresto da 6 a 12 mesi e un’ammenda fino a 9.000,00 euro; inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Il veicolo è stato sottoposto alla misura cautelare del sequestro per la successiva confisca ad opera del Prefetto. La Polizia Municipale "ringrazia il cittadino che ha segnalato il problema evitando così possibili pericolose conseguenze per la sicurezza e la pubblica incolumità".