Alza troppo il gomito e si mette alla guida: denuncia e ritiro della patente

E' stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico nel sangue di un grammo per litro, ovvero il doppio rispetto al limite di 0,50 imposto dalla legge. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno indagato a piede libero per guida in stato d'ebrezza un nigeriano di 34 anni, residente a Cotignola. L'extracomunitario è stato fermato domenica sera mentre stava percorrendo via Zignola. Oltre alla denuncia, gli uomini dell'Arma hanno provveduto al ritiro della patente e alla decurtazione dalla stessa di 10 punti.