La sportellata subìta costa carissima al camionista: era alla guida ebbro

Sembrava cosa da poco: tutto è partito dal conducente di un’auto, che nell'aprire lo sportello, ha danneggiato un autocarro che stava transitando in quel momento. Alla pattuglia infortunistica del presidio di Forlì, chiamata per i successivi rilievi, le cose però non sono apparse subito chiare e, nel corso dei controlli, sono emerse numerose irregolarità a carico del camionista. Il fatto più grave è che lo stesso si trovava in stato di ebbrezza per aver assunto sostanze alcoliche mentre il codice ne prevede il divieto assoluto per i conducenti professionali.

L’uomo, un cinquantaduenne originario della provincia di Ferrara, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 0,90 grammi per litro; inoltre, il suo attestato professionale di guida (CQC) è risultato scaduto da 2 anni ed il cronotachigrafo del mezzo non era funzionante. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e rischia l’arresto fino a 9 mesi ed una ammenda fino a 4.800 euro.

La patente, che è stata immediatamente ritirata, potrà essere sospesa dal Prefetto fino a 18 mesi. Per quanto riguarda le altre infrazioni di natura amministrativa, il camionista dovrà anche pagare 1.004 euro e si vedrà comminata una ulteriore sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.