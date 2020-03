Quando va utilizzata la mascherina e come indossarla: la guida dell'Oms

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

Come devo mettere e togliere la mascherina?

Ecco come fare: prima di indossare la mascherina, è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. Quindi coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa. Se la tocchi è necessario lavarsi le mani. Quando diventa umida, occorre sostituirla con una nuova e non riutilizzarla. Infatti sono maschere mono-uso. Quindi toglier la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina. Infine gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.