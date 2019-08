Guidati dalle Guardie ecologiche, ecco un'escursione nelle foreste del Parco Nazionale

Un'escursione con le guardie ecologiche volontarie, nelle foreste del Parco Nazionale. E' quella organizzata per domenica 18 agosto dal Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì.

Una domenica al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con escursione dal rifugio "Casone della Buraia" a Monte Falco, guidata da Massimo Milandri che nel pomeriggio parlerà della storia di queste foreste.

Il programma prevede: ore 8:00 partenza dalla sede del Raggruppamento GEV in via Cadore, 75; ore 9:40 partenza dell’escursione dal Rifugio GEV “Casone della Burraia” (a circa 100 metri dal Rifugio C.A.I. Città di Forlì), in direzione Monte Falco con la guida di Massimo Milandri; ore 11:30 partenza dal Monte Falco per ritornare al Casone della Burraia; ore 13:00 pranzo al sacco nel Rifugio GEV; ore 14:30 Massimo Milandri ci parlerà della storia delle Foreste Casentinesi e di Campigna, della trasformazione in Parco Nazionale e dei Forestali che hanno gestito questo patrimonio naturale, fra i quali Carlo Siemoni e Fabio Clauser;ore 18:00 – 18:30 arrivo alla sede GEV in via Cadore.

Il ritrovo è fissato nella sede Guardie ecologiche volontarie in via Cadore, 75 alle ore 7:45 (si cercherà di ridurre al minimo gli automezzi da utilizzare), per chi vuole arrivare direttamente sul posto, l'appuntamento è alle ore 9:20 al parcheggio a lato della strada superato lo “Chalet Burraia” oppure al parcheggio adiacente alla sbarra sulla strada per arrivare al Rifugio GEV.

Un'escursione, spiegano i volontari, adatta anche ai non esperti, senza particolari difficoltà, munirsi di attrezzatura e calzature adeguate per una camminata in montagna, la partecipazione è aperta a tutti. E' richiesta la comunicazione della presenza: e-mail: presidente@gevforli.it, cell. 3201720310.