Guidava con la patente revocata da oltre sette anni: multa salatissima per un 32enne

Aveva la patente revocata da oltre sette anni. Un trentaduenne residente a Forlì è stato sanzionato di oltre 5mila euro venerdì dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con gli agenti che hanno provveduto anche al fermo per tre mesi del mezzo che utilizzava e di cui non è risultato intestatario. Si è proceduto quindi, anche nei confronti del proprietario della vettura in violazione all'articolo del Codice del Strada che punisce chiunque affidi un veicolo a persona non in possesso dei titoli idonei alla guida con una sanzione di 398 euro.

Nel 2019, 20 sono state le sanzioni accertate per la guida senza patente, o perchè mai conseguita oppure, come in questo caso, perchè revocata. Sono stati otto gli incauti affidamenti da parte di proprietari di veicoli a persone sprovviste dei prescritti titoli di guida.