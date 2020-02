Ha attraversato due secoli, ma per la centenaria Marzia il tempo sembra non essere passato

Santa Sofia ha celebrato domenica il secolo di vita di Marzia Rossi. La festa è avvenuta alla San Vincenzo de' Paoli. "Un traguardo davvero mirabile - afferma l'assessore Isabel Guidi - Questa dolce "nonna" della nostra comunità è patrimonio prezioso di valori, tradizioni ed esperienze. Dal 1920 ad oggi ha attraversato due secoli, anche se per lei il tempo sembra non essere passato. Le auguriamo di continuare a scaldare i cuori dei suoi cari ancora per tanto tempo".