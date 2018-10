Halloween, la Polizia Municipale intensifica i controlli: pattuglie borghese contro i vandalismi

Con l'approssimarsi della festività dei Santi e la commemorazione dei defunti anche quest'anno la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni forlivesi presterà servizio, già da martedì e fino a venerdì, davanti ai principali cimiteri cittadini a tutela della sicurezza delle persone che in queste giornate si recheranno in questi luoghi a ricordo dei loro cari. Oltre alla sicurezza stradale verrà prestata attenzione anche al fenomeno dell'accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi che interessa spesso le aree limitrofe ai cimiteri soprattutto in questo periodo.

Gli agenti della sezione specialistica del commercio intensificheranno anche i controlli mirati al contrasto dei venditori abusivi di fiori. Un particolare riguardo verrà posto nella giornata mercoledì in occasione del tradizionale festeggiamento di Halloween. Si intensificheranno i servizi già predisposti con pattuglie in borghese, come già avvenuto lo scorso anno, a tutela da possibili atti di vandalismo e da "eccessivi festeggiamenti" che possono registrarsi in questa occasione.