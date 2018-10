"Happy Family Expo": in fiera ci si diverte con uno sguardo al futuro

Apre le porte anche agli adolescenti nel suo nuovo format “Happy Family Expo”, la manifestazione della Fiera di Forlì che, con un format rinnovato e in un nuovo periodo dell’anno, che sabato ha visto il taglio del nastro al Quartiere Fieristico di via Punta di Ferro. Dai bimbi delle primarie a ragazze e ragazzi delle superiori che cominciano a pensare seriamente al futuro ingresso nel mondo del lavoro, tutte le età giovanili hanno i loro spazi dedicati e interessi in fiera.

La manifestazione fa parte quest’anno del programma di eventi territoriali del “Festival della Cultura Tecnica”, un’iniziativa che valorizza la cultura tecnica partendo dall’investimento nel sistema di istruzione e collegandolo al sostegno della ripresa dell’industria locale. Il focus di questa quinta edizione 2018 del Festival è sul tema “Cultura tecnica per l’innovazione sociale”.