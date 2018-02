"Happyland Song Contest" a Parma: due piccole forlivesi in finale

Domenica scorsa è andata in scena alla Osteria Salamini , la prima tappa della quarta edizione di Happyland Song Contest il popolare Contest Nazionale dedicato al canto, al ballo ed agli aspiranti musicisti, di età compresa tra i 5 e 15 anni. Alla manifestazione, organizzata dalla Associazione Talento Italiano di Parma, svolta sul palco dell’Osteria Salamini , hanno partecipato bambini e ragazzi provenienti un po’ da tutta Italia, che si sono esibiti mettendo in mostra il proprio talento, con brani editi di successo e classici della musica italiana.

Un pubblico, attento e partecipe,ha potuto assistere alle performance degli aspiranti cantanti e una commissione tecnica presieduta dalla cantante parmigiana Michela Tedeschi. Vincitrice della selezione la giovane Miriam Rondinelli 14 anni di Brescello che ha incantato tutti interpretando dal vivo il brano “skyfall” di Adele. Con questa affermazione Miriam si è aggiudicata anche una borsa di studio che contribuirà al proseguo della sua attività didattica nel campo della musica.

Nove i giovani talenti sono passati comunque alla selezione finale che si terrà in Agosto a Lido Adriano in provincia di Ravenna. Per la categoria Song Elisa Faggion 11 anni di Trissino(VI), Almine Anne Asico 13 anni di Napoli, Davide Freddi 11 anni di Parma Eugenio Di Perna 11 anni di Lodi, Alessia Beghini 9 anni di Parma, Irene Conti 11 anni di Parma, per la categoria recitazione Rosita Lomurno 7 anni di Forlì ed infine per la categoria Ballo Samuel Shu 9 anni di Bologna, e Nicole Ceccherini 7 anni di Forlì.

La prossima tappa di “Happyland Song Contest” è in programma in terra di Romagna nel mese di marzo . Per informazioni sull'evento basterà telefonare alla Associazione Talento Italiano allo 338.33.39.327 oppure scrivere a talentoditalia@gmail.com.