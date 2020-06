"Ho passato il lockdown a Rocca, ora non tornerei a Milano": inaugura la sede di 'Cambia Vita'

l Progetto “Cambia vITA” del Comune di Rocca San Casciano, ideato in collaborazione con l’Associazione Culturale Tradizioni Acquacheta e Confedilizia Forlì-Cesena, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gal L’Altra Romagna, Confartigianato Forlì, Confcooperative Forlì-Cesena e di due storiche realtà imprenditoriali rocchigiane, Gruppo Ginestri e Fabbri Boutiques, è ufficialmente partito.

Al convegno di presentazione sabato presso il Teatro Italia di Rocca San Casciano, cui è intervenuto tra gli altri l’assessore regionale alla Montagna Barbara Lori, per raccontare la genesi e lo scopo del progetto è stato proiettato un video realizzato dalla Golden Hour Media di Alessandro Ceccarelli, girato completamente in paese, con all’interno le parole di Francesco, 9 anni, che dopo aver trascorso immerso nella natura di Rocca il lockdown da covid-19 non vorrebbe più tornare a Milano, sua città d’origine, e con le parole del team di lavoro sul progetto “Cambia Vita” composto da Raffaele Faccini, Alessandro Bassi, Alice Valenti, Elisa Rabiti, Lucio Giorgini, Carlo Casanova e Vincenzo Bongiorno.

Il piccolo Francesco la sua testimonianza l’ha ripetuta in teatro e il suo amore per Rocca è stato premiato con una targa donatagli dal sindaco Pier Luigi Lotti a nome di tutta l’amministrazione comunale. Sul palco è salito anche Massimiliano, che ha raccontato cosa ha spinto lui, moglie e figlio a preferire, già da qualche anno, la vita a Rocca San Casciano piuttosto che quella in città. Al termine del convegno è stata inaugurata nella vicina via Cairoli 41 la sede di “Cambia Vita”. Dopo il taglio del nastro, vi è stata la benedizione ai locali da parte di don Rudy.