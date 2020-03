I 60 anni della scuola primaria "Alessandro Manzoni", nuove disposizioni

"A causa della sospensione delle attività didattiche a seguito dell’emergenza Coronavirus, il materiale relativo alla memoria della Scuola Primaria Manzoni, potrà essere inoltrato alla mail anniversario60manzoni@gmail.com entro il 20 marzo 2020 oppure contattare la segreteria dell’Istituto dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 13,30 al numero 0543/25275 (Maria Angela o Carmine)". Lo comunica la stessa scuola che aggiunge: "Tale materiale servirà per produrre un video storico ed una mostra sulla memoria della scuola che accompagnerà la serata celebrativa del 19 maggio 2020 al teatro Diego Fabbri. Ringraziando chiunque voglia collaborare per la ricostruzione storica, vi aspettiamo il 19 maggio per festeggiare insieme".