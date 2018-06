I bimbi di San Martino in Strada e Collina impegnati nel progetto "Il Benessere degli animali"

Da diversi anni le classi prime della Scuole Medie di San Martino di Strada e Collina, dell’Istituto comprensivo numero 8, aderiscono al progetto “Il benessere degli animali” che, all’interno del programma didattico di scienze e con attenzione all’educazione civica, approfondisce conoscenze mediante incontri all’interno delle classi. A guidare il percorso è stato Sergio Flamigni, relatore del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale di Forlì, che ha accompagnato i giovani studenti alla conoscenza dei comportamenti corretti da tenere nei confronti degli animali domestici come cani e gatti, ma anche conigli, tartarughe e pesci. Attenzione specifica è stata inoltre assegnata al rapporto con la fauna selvatica che caratterizza la vita del territorio anche in prossimità della dimensione urbana. Regole, buone prassi e normativa, sono state al centro del percorso didattico e, loro tramite, alle famiglie, per costruire un approccio pragmatico al rapporto con gli animali e al rispetto dell’ambiente. Come da programma, l’ultimo appuntamento ha visto la partecipazione dell’assessore al Benessere animale Sara Samorì. In questa occasione i ragazzi sono stati sollecitati da quesiti e hanno condiviso un momento di verifica di quanto appreso.