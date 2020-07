I cento giorni di via Leone Cobelli: al via gli attesi lavori di restyling, ecco come rinascerà

A partire da lunedì inizieranno i lavori di rifacimento e riqualificazione del manto stradale di via Leone Cobelli, con l'intento di perfezionarne la sua vocazione pedonale. "A tale scopo - spiega l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani - abbiamo deciso di dare continuità estetico–materica alla pavimentazione di via Cobelli, riprendendo quella di Corso Garibaldi. La zona antistante la Chiesa del Miracolo sarà trattata con la stessa pavimentazione in pietra di granito, posata in modo da ottenere una sorta di sagrato, al fine di sottolineare l'importanza del monumento per la Comunità Forlivese. Un'epigrafe in bronzo, riportata sulla pavimentazione, andrà a raccontare la storia del Miracolo della nostra Madonna del fuoco".

"Gli attraversamenti pedonali presenti nell'area saranno realizzati in marmo bianco di carrara. La riqualificazione della pavimentazione di questa via del forlivese vuole essere un invito alla sua percorrenza e fruibilità in piena sicurezza, rivolto soprattutto, ma non solo, ai visitatori dei Musei San Domenico, restituendole quell’importanza architettonica di strada del centro storico che senza dubbio si merita", conclude. Durante l'esecuzione dei lavori, della durata complessiva di circa 100 giorni, sarà interdetto il traffico veicolare nelle porzioni di strada interessate. Sarà sempre permesso accedere alle proprie abitazioni.