Plastica, borse da donna e pure pannolini usati: c'era di tutto nell'argine del fiume Montone

Venerdì pomeriggio alcuni volontari del comitato di quartiere Romiti sono intervenuti per rimuovere e consegnare ad Alea una quantità notevole di rifiuti solidi urbani abbandonati sull’argine destro del fiume Montone angolo ponte di Schiavonia ex Bar Bologna. I rifiuti erano di vario genere: molta plastica, lattine , bottiglie di vetro, una borsa, vestiti usati, pannolini. La discarica si protendeva sin alle vicinanza del corso fluviale con pericolo di essere trasportata dalle correnti verso il mare.

"L’intervento è stato fatto in sicurezza con attrezzatura adeguata e corde di ancoraggio. La rimozione era necessaria. Questo è un punto di accesso alla città ed i rifiuti abbandonati oltre al fatto dell’inquinamento territoriale, fluviale, erano visibili per i pedoni che transitavano sul ponte di Schiavonia dando una immagine negativa a cui non vogliamo appartenere" si legge in una nota del Comitato di Quartiere.

"Come cittadini attivi e volontari di quartiere Romiti siamo pronti a seguire le direttive amministrative attraverso patti di collaborazione e corsi di formazione tutelanti per svolgere azioni similari sul territorio. L’ azione di oggi assume anche un valore di sensibilizzazione, oltre ad arrabbiarsi con chi deturpa la città in vari modi, una comunità matura deve anche sapere rimboccarsi le maniche ed intervenire ad eliminare gli sfregi senza delegare sempre gli altri. Il senso civico del rispetto delle persone dei beni comuni è quello che ci deve contraddistinguere, per dare un esempio positivo alle nuove generazioni" si conclude la nota