I commercianti del centro celebrano la Madonna del Fuoco con una locandina speciale

Martedì, in occasione della celebrazione della "Madonna del Fuoco", patrona di Forlì, i commercianti del centro storico festeggeranno la ricorrenza con una locandina dedicata all'evento. Per l’occasione distribuiranno 1000 cartoline illustrative con l'immagine della chiesina del Miracolo, corredate di una breve digressione storica. Oltre all’aspetto di natura puramente promozionale, i negozianti aderenti all’iniziativa devolveranno una simbolica offerta, con il plauso del Capitolo della Cattedrale, da destinare ad opere di manutenzione della chiesina del Miracolo posta in via Leone Cobelli.

"Vorremmo ringraziare l’Amministrazione comunale di Forlì e in particolare l’asssessore Andrea Cintorino per aver dato prova, in questi mesi, dell’importanza e della strategicità del nostro centro storico, della necessità di investire per valorizzarlo e renderlo progressivamente sempre più attrattivo", spiegano dall'Associazione Forlì Centro Storico.