I commercianti della Cava danno vita ad un'associazione: si accede il primo albero di Natale

Dopo 13 anni si rivedrà alla Cava il vero volto della rotonda nella piazzetta Don Mario Ricca Rossellini, inaugurata nel 2006 e, a detta dei residenti, "mai più pulita e curata come norma richiede". Un patrimonio comune per la cui difesa sono scesi in campo i commercianti della zona, da poco costituitisi in associazione di promozione sociale. Il consigliere comunale di maggioranza Marinella Portolani si è impegnata nella risoluzione del problema, ed è riuscita a sbloccare la situazione con l’intervento dell’assessore Giuseppe Petetta e del funzionario responsabile Laghi.

"E' un tangibile esempio dell’interesse che la nuova amministrazione dimostra per la custodia e la cura del verde pubblico", evidenzia Portolani, che descrive i lavori: "Una volta rimosse le erbacce e i cespugli sorti spontaneamente possiamo godere della vista di una bella aiuola, con al centro un albero che potremo addobbare per le feste natalizie. Un’occasione anche per ridare luce e vita in modo degno alle ceramiche opera degli studenti della scuola media "Romiti", oltre alla targa posta al momento dell’inaugurazione nel 2006".

"Sono veramente contenta - conclude il consigliere comunale Portolani - poiché per trent’anni sono stata commerciante proprio a ridosso della rotonda e finalmente anche la Cava avrà il suo albero di Natale". L’inaugurazione, dopo l’addobbo natalizio, avverrà il venerdì di Santa Lucia, alle ore 14,30. I bimbi della Scuola Livio Tempesta addobberanno l'albero con loro creazioni ottenute da materiale di riciclo. Alle 17 avverrà l'accensione alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione. Sarà l'occasione per uno scambio di auguri: si farà quindi festa con fagioli salciccia, intrattenimenti vari per bimbi e adulti e tanto altro.