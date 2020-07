I commercianti di Meldola sfidano i colossi dell'e-commerce e danno vita alla "Color Day"

Meldola sfida i colossi dell'e-commerce e si trasforma in un grande centro commerciale naturale. I commercianti e negozianti di tutta Meldola si uniscono per dare vita alla "Color Day". Si tratta di quattro giornate di sconti, promozioni e opportunità in tutto il paese come in un unico grande centro commerciale naturale. Gli appuntamenti si terranno in tutti i martedì di luglio dalle 9 alle 19. Sono ben 75 le attività che hanno aderito all'iniziativa.



Ed ecco le attivita aderenti ( totale 75 )

LA COCCINELLA PIADINERIA

MONDO CANE DI MARZOCCHI VALENTINA

TALENTI PARRUCCHIERI

PROFUMERIA SAMANTHA

MAGIA abbigliamento e sartoria

OTTICA OREFICERIA PRETOLANI

Parafarmacia Omeo Natur Farma

MACELLERIA DA PANCO

LA FAINA RISTOPIZZA

Agenzia VIAGGI DAMIR

Iniki

Il Fornaio S.N.C. Di Bulgarelli Fabio & C.

PARRUCCHIERA DANIELA DI ZANETTI CATIA

DANIELA DELLA LANA

FARMACIA GIARDINI

PINZIMONIO

Lei di Maria Luisa

Contrasti di Ery

Spazio Massaggi & Benessere Luisa

Sunny Gold Massaggi e Estetica

Alimentari tabaccheria di Versari Gianluca

Bar Caffetteria Senza Tempo

Trattoria resiliente

Cuccioli & Coccole

L'Orafo Di Mambelli Marzio

La fontana dei desideri di Fontana Cristiana

TABACCHERIA CAVOUR

PASA GIOIELLI

Anteprima moda di Fabrizio

Alimentari Greppi di Graziani Cinzia

Il Quadrifoglio snc di Tiziana e Antonella

MOLINO NERI

IL RUSTICHELLO (VOLANTINI)

SOGNO DI FATA

FIORIDEA DI GIORGINI CENTRO & SAN DOMENICO

DI NUOVO...BAR DOZZA

DOZZA CAFè

Spaccio Aziendale by Bibò

PARRUCCHIERA CARMEN

Moni' parrucchieri

Magic Pizza 2.0

Las divinas

Ferramenta Lega Di Fanti Pier David

Lavanderia Mimosa di Cinzia Montoni

BikeConcept di Filippi Enrico

Piccole Canaglie Di Ronchi Franca

GIOVANNI PASINI FOTOGRAFO e TIPOGRAFIA

SFERA UFFICIO

NUVOLA ABBIGLIAMENTO BIMBI

Bar Gnak Di Canali Andrea

Segnali di fumo di Mambelli Licia

AL FORNO DI RACCAGNI ROBERTO E GRAZIANI GIOVANNA

86 69 Di Wang Sara

Gelateria Km 7

GLORIA BOUTIQUE DONNA

Centro benessere Fontevecchia 16

COME LE CILIEGIE MODA

L'orto in Piazza

La Meridiana

Bar Pasticceria Erio di Cuni Samuele

Lavanderia 2 M Di Bertaccini Maria Grazia

Ricci e capricci parrucchieri

Panacea Erboristeria

Palestra Energy Meldola

PROFUMERIA ESTETICA SOLARIUM GRAZIA

Bar La Rotonda

Garden Peron Valentino

Estetica Glitter

Estetica make up

Roberto Turci Elettrodomestici

CARTOLERIA NERI

CEREDI SRL

TECNOUFFICIO

Cristina Altreidee

Lavanderia Cristina di Susi Sassi

Intimo e moda di Prati Rita

