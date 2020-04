I disegni dei bimbi dell'Alighieri nei reparti dell'ospedale dove si combatte il coronavirus

In questi giorni di assoluta restrizione, in cui le attività didattiche proseguono a distanza, le docenti delle classi Prime delle Scuole Primarie “Dante Alighieri” e “Alessandro Manzoni”, dell’Istituto Comprensivo numero 4 di Forlì, hanno elaborato un progetto dal titolo “Il mio cuore batte forte per il mondo”, entro il quale hanno invitato i propri alunni ad eseguire un disegno che avesse come tema il particolare momento che tutti stiamo vivendo. Le docenti hanno voluto così rendere partecipi i propri alunni nel ricercare soluzioni che potessero alleviare la sofferenza di coloro i quali sono stati colpiti dalla malattia, quella dei familiari impossibilitati a stare accanto ai propri cari e quella di chi ha perso una persona amata.

I bambini rispettando così la consegna delle insegnanti hanno espresso i loro desideri che convogliano tutti, verso la fine di questo esilio forzato, quando finalmente si potranno riabbracciare le persone a noi più care, potendo assaporare nuovamente la libertà. I disegni degli alunni della Prima A e Prima B delle docenti Sara Alessandro e Laura Venzi della Dante Alighieri, andranno ad allietare i reparti di Medicina d’Urgenza e Rianimazione Covid dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.

"Un piccolo gesto proveniente dai più piccoli che vuole essere un grande dono non solo per chi soffre, ma anche per gli operatori sanitari che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita con sacrificio e abnegazione per loro e per noi - affermano Alessandro e Venzi -. Continuiamo ancora a stare a casa, glielo dobbiamo".