"I disturbi alimentari in adolescenza": se ne parla in un incontro

Martedì, alle 17.30, nel Salone Comunale di Forlì, il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in collaborazione con la Rete Adolescenza di Forlì, organizza un incontro pubblico per genitori educatori ed insegnanti di adolescenti e preadolescenti dal titolo "I disturbi alimentari in adolescenza" a cura Elena Riva, psicologa e psicoterapeuta. Nell'ambito dell'incontro si affronterà il rapporto tra disturbi alimentari e compiti evolutivi specifici dell'adolescenza considerando i grandi cambiamenti che i giovanissimi. L'accesso è libero e gratuito; gradita l'iscrizione su http://icos.comune.forli.fc.it/ La cittadinanza è invitata a partecipare. Info: 0543.712667.