"I forlivesi leggono la loro storia", la Guida raccontata di Giuliano Missirini in versione audio

"I Forlivesi leggono la loro storia" è il nome di un progetto, ideato e realizzato dall’Associazione di promozione sociale "LIivia” in collaborazione con Radio Flyweb (redazione forlivese di RadioFlyweb Bologna) ha avuto come obiettivo la volontà di mettere in contatto i cittadini forlivesi con la propria storia.

Da questa esperienza partecipata è nato un Cd audio in cui sono state raccolte le letture di tutti coloro che attraverso l’autorevole e appassionata "Guida raccontata di Forlì" di Giuliano Missirini (1922 - 2000) hanno raccontato pagine dedicate alla memoria della città. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Pari Opportunità ed è stata l'Assessora Elisa Giovannetti a ricevere in Municipio i curatori dell'opera Giulia Zannetti e Francesco Pizzinelli in occasione della presentazione e della consegna dei CD audio che il Comune donerà a scuole, biblioteche civiche e archivi multimediali con l’obiettivo di valorizzare la storia del territorio e la partecipazione cittadina.

Il progetto di registrazione avvenuto prevalentemente presso il "JumpCafè" di Forlì, luogo che si sta caratterizzando per una forte vocazione culturale e aggregativa, ha visto la partecipazione di circa 40 cittadini volontari, forlivesi di nascita o adozione, che spontaneamente hanno prestato la voce al progetto. La registrazione ha prodotto un file audio di circa 35 minuti.. Oltre che a scuole, biblioteche civiche e archivi multimediali, le letture saranno riprodotte sul web con la programmazione di RadioFlyweb all’interno del suo palinsesto in determinate e significative occasioni, oltre che sul sito www.Radioflyweb.it .