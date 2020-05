I "gilet gialli ecologici" dei Romiti impegnati anche nella lotta contro i graffiti

I "gilet gialli ecologici" del Quartiere Romiti, coordinati da Maurizio Naldi, sono intervenuti lo scorso weekend al parcheggio dell’argine e in via Oreste Casaglia per ripristinare il sinottico della pianta turistica della città di Forli e il muro adiacente imbrattato dai vandali. Equipaggiati di sverniciatori, detergenti, tempera e pennelli, in alcune ore i volontari hanno ripristinato l'area. Inoltre hanno raccolto i rifiuti abbandonati, consegnando il tutto agli operatori di Alea Ambiente. "Rimangono ancora altri punti sul quale intervenire e che verranno ripristinati, ma è un altro passo avanti importante che è stato fatto da una cittadinanza attiva che vuol bene alla propria città", spiega Naldi.



"I cittadini attivi che operano sul territorio creano una ricchezza di benessere collettivo della comunità ed "i gilet gialli ecologici” ed il comitato di quartiere Romiti sono fra questi - prosegue Naldi -. Il bene comune rigenerato, rivitalizzato, acquista indubbiamente un valore maggiore perché tolto dal degrado. La rigenerazione degli spazi comuni, dove viene effettuata, è un esempio educativo per le giovani generazioni, da un senso di sicurezza,di fiducia,le persone sono interpreti dell’ambiente in cui vivono e ne traggono comportamenti derivati di conseguenza.

Favorire la crescita di una comunità che cura i beni comuni ci potrà dare una connessione positiva per creare un ruolo di sviluppo economico più efficiente ed immediato. Si ringrazia per l’impegno dimostrato Erica e Alex, instancabili volontari che si impegnano per la difesa dell’ambiente e dei beni comuni".

