I 'gilet gialli ecologici' in azione per ripulire la città dai rifiuti

Sabato i volontari ecologici in collaborazione con il Wwf sono rientrati in azione per pulire una parte di territorio della città dai sacchi di rifiuti abbandonati. La partenza come base operativa era l’area del palazzetto dello sport Villa Romiti, dove vi è la sede del quartiere Romiti.

"L’organizzazione parte da qui - commenta Naldi Maurizio del coordinamento zona-ovest che, assieme a Stefano, presidente del quartiere Romiti e ad Alberto Conti presidente del Wwf Forlì-Cesena e a tanti altri volontari, collabora per le giornate ecologiche - Abbiamo pensato per questa giornata ecologica come potevamo meglio muoverci sul territorio: così abbiamo affittato un camion e dopo un sopraluogo sul territorio e dopo contatti con altri quartieri della zona-ovest abbiamo redatto una mappatura dei luoghi dove si trovano i sacchi abbandonati. Poi siamo passati all’azione. Abbiamo rimosso e caricato i rifiuti, in precedenza avevamo contattato Alea che ha collaborato e raccolto i rifiuti raccolti. Continueremo comunque prossimamente con la raccolta dei rifiuti con gruppi organizzati per le strade della città. Il tenere pulito il territorio è dovere civico di tutti e occorre farlo quotidianamente. E’ un importante esempio educativo soprattutto per le nuove generazioni e siamo convinti sia utile a sensibilizzare la popolazione e ad attirare l’attenzione sul problema degli abbandoni, contribuendo ad affrontarlo in concreto. E’ un esempio positivo finalizzato ad aumentare il rispetto per l’ambiente che tutti noi dovremmo avere come stimolo personale. Tutto si può migliorare. Pur con i problemi avuti all’avvio, la raccolta differenziata porta a porta, che i nostri cittadini nella stragrande maggioranza stanno attuando con diligenza, è sicuramente un passo avanti verso un futuro più sostenibile. Le frazioni raccolte differenziate saranno riutilizzate e riciclate per produrre beni, con risparmio di energia e salvaguardia del nostro pianeta. Nelle due giornate ecologiche precedenti del 9 e 16 febbraio abbiamo raccolto frazioni di rifiuti, accuratamente differenziati in contenitori dedicati, con passaggi per fossi e strade varie, così quantificati: sei contenitori da 360 litri di plastica e lattine, tre contenitori da 360 litri di carta, tre contenitori da 360 litri di indifferenziata e due contenitori da 120 litri di vetro. Nei prossimi giorni, sempre assieme al Wwf e al tavolo delle associazioni ambientalistiche di Forlì, cominceremo a programmare l’eco volontariato cittadino per la pulizia urbana e per la tutela del decoro degli spazi comuni, in modo da coinvolgere il maggior numero di volontari nel miglioramento ambientale del nostro territorio".