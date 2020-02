I giocolieri della palla a spicchi: gli "Harlem Globetrotters" regalano sorrisi ai bimbi ricoverati

I leggendari giocolieri della pallacanestro, gli "Harlem Globetrotters", hanno regalato sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La visita al reparto di Pediatria si è svolta domenica mattina alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo e del consigliere comunale. Con le loro peripezie con la palla gli "Harlem Globetrotters" hanno strappato tanti sorrisi. "E' stato un vero piacere - ha detto il vicesindaco Daniele Mezzacapo - trascorre la mattinata con questi fenomeni che con il grande cuore che li contraddistingue hanno voluto portare un saluto ai bimbi".

"Si sono così trascorsi momenti emozionanti nel vedere la gioia dei piccoli, molti dei quali non conoscevano le magie di questi giocatori famosi in tutto il mondo da quasi un secolo", aggiunge Mezzacapo. I mitici Harlem accompagnati dal vicesindaco si sono infatti soffermati a parlare coi bambini e col personale che ha molto gradito questa sorpresa. Forlì avrà la possibilità di ammirare le "evoluzioni" che solo loro sanno fare con la palla, durante l’Italian Tour 2020, quando i celebri ‘giocolieri’ della pallacanestro, si esibiranno in via Punta di Ferro a Forlì nella serata di giovedì 12 marzo alle 20.30, seconda tappa di una tournée italiana.