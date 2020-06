I giovani del Liceo Morgagni si mobilitano per la pulizia del Parco della Resistenza

Giovedì pomeriggio una quindicina di studenti del Liceo Morgagni, accogliendo l'invito delle loro docenti di Scienze Naturali, si sono dati appuntamento davanti alla statua di Icaro, simbolo della loro scuola, per poi recarsi al vicino "Parco della Resistenza" e attivarsi per ripulirlo dai rifiuti. L'iniziativa è stata supportata da Alea che ha fornito attrezzatura e sacchi per la raccolta differenziata. Con l'occasione i ragazzi hanno potuto riflettere sull'importanza di mantenere pulite le aree pubbliche e di effettuare la raccolta differenziata, per il decoro della città ed il benessere dei cittadini. Si è trattato di un modo attivo, divertente ed esperienziale per acquisire consapevolezza di valori importanti come la tutela dell'ambiente e la cura della propria città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.