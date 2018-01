I ladri entrano e rubano in casa: "Salvi il mio barboncino e le mie 4.000 poesie"

Rubati i pochi preziosi presenti in casa, cassetti e armadi messi a soqquadro, ma almeno salvo quanto vi era di più prezioso per lui, vale a dire i suoi testi e le sue composizioni. E' il furto denunciato da un autore emergente di Bertinoro, Lylo Santamaria Bella. I ladri sono penetrati nella sua casa, giovedì pomeriggio, ribaltando tutto l'appartamento e portando via delle collanine in oro di non alto valore e la macchina del caffè (un articolo, quest'ultimo, molto “popolare” tra i ladri negli ultimi tempi).

Lo scrittore e poeta, entrando in casa ,si è accorto subito che qualcosa era accaduto trovando il cane chiuso in bagno e le finestre aperte. I ladri sono entrati dal balcone del primo piano e, alzando le persiane, hanno rotto il vetro entrando indisturbati. Per fortuna dell'autore, però, non erano interessati ai due computer ben in vista presenti in casa, con archiviate all'interno circa 4.000 liriche poetiche, bozze letterarie, recensioni editoriali e la stesura corretta del libro 'F1PM' di prossima pubblicazione dell’autore. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.

Spiega lo stesso poeta derubato: “Quel che è importante è che sono in salvo le 4000 liriche poetiche dal valore artistico e affettivo inestimabile. La prima cosa che ho pensato una volta entrato in casa sono state le poesie ed il mio barboncino di due anni Kalhos, che ho avuto in dono due anni fa dopo la morte di Luchy, che aveva 22 anni e che all'epoca venne indicato come uno dei barboncini più longevi di Italia”.