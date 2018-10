I ladri tornano per finire il "lavoro": nuova spaccata contro "Baldoni Bike"

Spaccata notturna ai danni del negozio di biciclette “Baldoni bike' di viale Roma. I malviventi hanno colpito intorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì, mandando in frantumi una vetrina con un cordolo di cemento. Il tutto eseguito in appena un minuto. I ladri in un lampo sono riusciti a prendersi 5 biciclette elettriche per un bottino stimato in alcune migliaia di euro, per poi fuggire nella notte. Sul posto sono giunti i carabinieri di Radiomobile di Forlì, titolari delle indagini.

Non è il primo colpo del genere ed anzi è la fotocopia di un analogo colpo avvenuto lo scorso 6 ottobre, quando lo stesso negozio è stato attaccato nella medesima maniera (con un cordolo di marciapiede staccato nelle vicinanze). In quel caso avevano preso il volo altre 6 biciclette. E' probabile che si tratti della stessa banda venuta per “terminare” il suo sporco lavoro.