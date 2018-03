I Lions assegnano a Giulia Margotti la "Melvin Jones Fellow"

In occasione del meeting del Lions Club Forlì Host dedicato alla Giornata internazionale della donna, durante il quale si è voluto ribadire l'impegno dell'associazione contro la violenza e la discriminazione del genere femminile, il presidente Gabriele Zelli ha consegnato alla socia Giulia Margotti la "Melvin Jones. Fellow", che rappresenta l'onorificenza più prestigiosa conferita dal Lions Club Internazional. Le motivazioni che sono alla base della decisione indicano la capacità di Giulia Margotti nell'adempiere agli incarichi che di volta in volta le sono stati assegnati e il costante impegno nell'attività dell'associazione, sia a livello locale sia nelle strutture superiori, senza negarsi per svolgere ruoli ed incarichi anche molto impegnativi. Viene sottolineata, inoltre, la sua attenzione verso gli altri e la promozione della cultura del servizio, della solidarietà, della generosità e dell'amicizia, tutti aspetti che rappresentano perfettamente le finalità propugnate dal Lions Club Internazional. I numerosi presenti hanno sottolineato questo momento con attestati di stima nei confronti della premiata. Successivamente la serata è proseguita con gli interventi di Rita Consiglio, Paola Emiliani, Teresa Santevecchi, Manuela Asioli, Caterina Rondelli, Lucrezia Minervini, Fiorella Mangione, Laura Coppi, le quali attraverso letture di brani, di poesie, e la proposizione di figure di donne dimenticate, o di donne forlivesi che hanno avuto un ruolo di primo piano nel loro campo lavorativo, come il soprano Maria Farneti, o in campo benefico, come Elisabetta Piolanti (Mamma Bettina) che diede vita all'Opera Don Pippo con il sostegno dello stesso don Giuseppe Prati e di Annalena Tonelli, richiamando tutti a un momento di riflessione e di ulteriore impegno del club verso le tematiche della condizione delle donne.