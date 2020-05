I negozi del centro storico di Meldola colorano la città

Sabato a Meldola è stato presentato "#Iocomproameldola", una rete che parte dalla collaborazione tra le attività commerciali del centro storico e non solo, con l’intento di creare azioni congiunte rivolte a tutta la cittadinanza. Per l'occasione sabato ogni esercente ha vivacizzato la propria vetrina colorando Meldola, dando gioia e allegria agli spazi del bellissimo centro.

L'Amministrazione Comunale, nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, ha allestito il balcone del Municipio come simbolo di adesione al progetto, che vede già la partecipazione di oltre cento attività. Sulla pagina Facebook dedicata all'evento è possibile trovare informazioni circa le offerte commerciali in corso.

"Queste azioni contribuiscono a dare linfa vitale al nostro tessuto commerciale segnando una forte ripartenza ed entusiasmo - spiegano dall'amministrazione - è una nostra priorità esser vicini ai nostri negozi, supportarli e promuovere ogni iniziativa che possa sostenere il tessuto economico meldolese. Con questo spirito nel corso dell'ultima seduta consiliare al consigliere comunale Luca Agresti è stato affidato il ruolo istruttorio per il centro storico, in ragione della sua grande conoscenza del nostro centro, della sua esperienza professionale e della vivacità delle sue idee; collaborerà con l'assessore alle attività produttive Simona Zuccherelli e con la giunta cercando di metter in campo tutte le forze possibili in questo momento di ripartenza".