I numeri del centro famiglie: 582 genitori ai corsi di preparazione alla nascita

E' stato presentato il bilancio del Centri per le Famiglie di Forlì, che si rivolge in particolare ai genitori, attraverso servizi e opportunità diversi li affiancano nei cambiamenti importanti della vita, promuovono e sostengono le loro competenze individuali e di coppia, offrono occasioni di incontro e confronto, cercano di promuovere il loro protagonismo e di sostenere le relazioni solidali fra famiglie. Sono luoghi per informarsi, confrontarsi, star bene con i propri figli.

Dal 1° gennaio 2018 tutti i cittadini dei 15 Comuni del territorio forlivese possono avvalersi delle opportunità e dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. In totale gli accessi telefonici, diretti, e-mail, iscritti alla newsletter sono stati 8.646 (+10%), di cui 3.454 sono gli iscritti alla newsletter. Sono stati realizzati 8 incontri dedicati alla preparazione alla nascita e ai cambiamenti importanti che vivono la donna e la coppia (circa 26 gruppi all’anno) con 582 partecipanti. L’86% delle donne è stata accompagnata dal futuro padre, nel 2018, e circa l’8% dei partecipanti è di origine straniera. Oltre il 96% dei partecipanti diventa genitore per la prima volta.

Gli altri servizi: le visite domiciliari effettuate da operatori sono state 265 nel 2018, un servizio molto apprezzato dalle neomadri e molto importante in termini di prevenzione. Lo Spazio Primi Giorni (supporto nell’esperienza fell’allattamento, osservazione della relazione madre-bambino e benessere emotivo della madre): 514 consulenze nell’ultimo anno; consulenze individuali o di coppia prima e dopo la nascita: 324; Spazio-incontro il Gomitolino, rivolto a neo-genitori con i loro piccoli (0/12 mesi): 1.225; frequenze totali (madri e neonati) +35% rispetto al 2017, il 10% immigrati; Spazio-incontro il Gomitolo rivolto a bambini 0/3 anni accompagnati da un adulto: 1.632 frequenze di cui il 22% immigrati.

Per far fronte alle situazioni di fragilità (per motivi socio-economici, di salute, culturali) è disponibile anche un’èquipe multidisciplinare (operatori di area sanitaria, sociale, educativa e supporto genitorialità), anche in collaborazione con il Terzo Settore, che definisce con le donne interessate un progetto specifico che le sostiene in questo periodo delicato: nel 2018 sono stati seguiti 29 casi. A questi se ne aggiungono altri 56 considerati “vulnerabili”. Inoltre l’Unità Minori Equipe gravidanza (Servizio Sociale) ha seguito 45 nuovi casi (217 situazioni complessive).