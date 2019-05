I piccoli del Cep San Paolo in campo coi calciatori del Forlì

Martedì 30 aprile il Forlì F.C. ha organizzato una giornata di gioco con circa 40 ragazzi delle Comunità e del Cep San Paolo (Centro Educativo Pomeridiano) della Cooperativa Sociale Paolo Babini. I ragazzi si sono divertiti svolgendo un allenamento all’Antistadio 1 , dove hanno svolto delle esercitazioni tecniche e dei giochi con la palla sotto la guida degli allenatori Nicola Campedelli e Mattia Graffiedi, e dei calciatori della prima squadra Sergio Mordenti, Filippo Baldinini, Nicola Mazzotti, Francesco Gimelli e Marcello Possenti. L’iniziativa ha fatto conoscere ai giovani ospiti del “Babini” il mondo del Forlì calcio, e ha permesso loro di trascorrere un pomeriggio di scuola calcio, all’insegna di tutto quello che lo sport può trasmettere a livello di valore, dello stare insieme, del rispetto delle regole e del gioco di squadra. Sia il Forlì F.C. che la Cooperativa Sociale Paolo Babini sono realtà "storiche" del territorio, e questa collaborazione è dettata dall'interesse che entrambe ripongono nei ragazzi della nostra città, della promozione dello sport, della condivisione, e anche dell'integrazione.

Al termine dell’allenamento, la società ha offerto a tutti una merenda presso Casa Forlì, e ha regalato a tutti ragazzi un pallone, e donato alla Cooperativa materiale tecnico e una porta da calcio. Queste le impressioni di Massimiliano Nunziatini, Coordinatore dei progetti di accoglienza del Villaggio Mafalda: “Siamo stati molto felici dell'invito, perché desideriamo trovare nuovi compagni di viaggio con cui poter collaborare, sia per offrire giornate così belle come quella di ieri ai nostri ragazzi, sia per poter costruire nel tempo nuovi progetti di rete che rispondano in modo efficace e creativo ai bisogni del territorio. La Paolo Babini è una Cooperativa Sociale che si occupa di dare accoglienza a bambini e ragazzi fuori famiglia, ma fornisce anche servizi educativi come asili nido o il Cep San Paolo, e inoltre si occupa di inserimento lavorativo e assistenza agli anziani, tra le altre cose.”

Per il Forlì, il Club Manager Matteo Mariani ha definito molto importante l’iniziativa: “Per la Società è motivo di grande soddisfazione aver organizzato questo piacevole allenamento per i ragazzi della Cooperativa Sociale Paolo Babini. Il calcio è uno forte strumento di integrazione e inserimento sociale, quindi aver aperto le porte del nostro Centro Sportivo facendoli divertire e respirare i sani valori che il Club vuole trasmettere ai nostri giovani è un motivo di forte orgoglio.” Anche Paolo Romani, Responsabile del Settore Giovanile, ha definito la giornata di ieri molto formativa: ”E’ stata un’ iniziativa molto bella, come siamo abituati a farne da anni a questa parte. Il Forlì è una società molto attenta a questo tipo di incontri, che sono istruttivi soprattutto per noi che possiamo imparare tanto da questi bambini. Condividere dei bei momenti con loro ci sensibilizza e siamo contentissimi di aver organizzato con la Cooperativa Sociale Paolo Babini una splendida giornata all’insegna dello sport e del divertimento.”